На Полтавщині п’ятьох працівників локомотивного депо підозрюють у розкраданні дизпалива (доповнено)

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 219 Коментарів: 1

Підозрювані зливали пальне з тепловозів та продавали його за заниженими цінами

Правоохоронці на Полтавщині викрили п’ятьох працівників локомотивного депо регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повідомляє пресслужба обласної прокуратури. Чоловіків підозрюють у привласненні чужого майна, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Трьом підозрюваним обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави, питання щодо двох інших наразі вирішується.

Слідство встановило, що підозрювані під час робочих змін зливали дизельне пальне з паливних баків тепловозів у пластикові каністри, які власними автомобілями перевозили додому одного з фігурантів. Пальне продавали населенню за цінами, нижчими за ринкові.

За попередніми підрахунками, у період з березня по червень цього року вони викрали майже 2,5 тисячі літрів дизпалива, що належало локомотивному депо.

Під час обшуків у домівках, гаражах та автомобілях підозрюваних правоохоронці вилучили каністри з дизельним пальним, документи, мобільні телефони та інші речові докази.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, серед фігурантів — складач потягів, машиністи та помічники машиніста державного підприємства. Правоохоронці задокументували 21 факт викрадення палива, а сума завданих збитків сягає 500 000 гривень. Трьох фігурантів затримали безпосередньо під час зливу пального з локомотива на території залізничної станції неподалік міста Кременчук.

Перед кожним «виходом» на справу фігуранти узгоджували дату, час та місце збору, а також дотримувались посилених заходів конспірації. А саме використовували радіостанції, спілкувалися виключно через месенджери та виставляли на маршрутах так званих «фішкарів», які мали спостерігати за тим, аби ніхто не помітив протиправні дії.

За раз учасники групи могли викрасти з локомотивів до однієї тонни пального. Продавали його також на території Кременчуцького району.

Нагадаємо, що торік на Полтавщині поліція затримала групу людей, які розкрадали дизпаливо з теплотягів.