Гармонія клавіш: у кременчуцькому палаці культури пройшов вечір фортепіанної музики

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У вівторок, 11 червня, в кременчуцькому міському палаці культури відбулося справжнє свято фортепіанної музики. Його подарував лауреат Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів, студент другого курсу Харківського національного університету мистецтв ім.І.П.Котляревського Матвій Чубенко.

Матвій – вихованець заслуженої діячки мистецтв України, професора Наталії Горецької.

В програмі також взяла участь студентка другого курсу Харківського національного університету мистецтв ім.І.П.Котляревського Марія Перепічко.

Протягом вечора звучали твори Генделя, Гайдна, Ліста, Шопена, Брамса, Равеля та інших композиторів.

Малий зал палацу культури, де проходив концерт, був заповнений шанувальниками класичної музики вщерть. Кожен номер у віртуозному виконанні Матвія зустрічали оваціями. Віртуозність піаніста захоплювала, кожен дотик до клавіш оживляв ноти, перетворюючи їх у музичний шедевр.

Концерт подарував слухачам Кременчука незабутні емоції та глибоке естетичне задоволення, дозволив зануритися у світ гармонії та краси, відірватися від буденності та відчути справжню магію мистецтва.