За два дні для придбання станції кременчуцьким радіорозвідникам зібрали 30 000 грн — подяка усім, хто задонатив

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Зібраних коштів вистачить для придбання станції живлення для автомобільного Starlink, який забезпечує безперебійний зв’язок оперативній групі швидкого реагування, та інші потреби військових

У понеділок, 10 червня керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликав кременчужан допомогти радіорозвідникам Кременчуцького батальйону ТрО придбати зарядну станцію живлення для автомобільного Starlink, який забезпечує безперебійний зв’язок оперативній групі швидкого реагування. Такий зв’язок вкрай необхідний радіоелектронній розвідці, яка виявляє російські дрони, що наводять на наші позиції артилерію, ракети та КАБи. Без надійного зв’язку своєчасно повідомляти вогневим групам про російські дрони для їх знищення неможливо. Ціна такої станції — 19 000 грн.

За допомогою в її придбанні до Сергія Кулясова звернулися бійці Кременчуцького батальйону ТрО.

За неповні два дні на його волонтерський рахунок зібрали понад 30 тисяч гривень. Цих коштів вистачить не тільки для придбання станції живлення для автомобільного Starlink, а й інші невідкладні потреби військових.

— Баланс Приват на ранок: 27.735 грн. Баланс Моно на ранок: 2.659 грн. Разом: 30.394 грн — зарядна станція для розвідки наша! Ще трохи залишиться для добрих справ — бійцям на фронті постійно щось потрібно. Як тільки станцію заберуть — фотозвіт за мною. Дякую всім небайдужим. Слава ЗСУ! — написав Сергій Кулясов у Фейсбуці.



