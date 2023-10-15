Концерт ансамблю «Скрипки Кременчука»: в залі – аншлаг, виступ - неперевершений

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У суботу, 14 жовтня, в Кременчуцькому міському палаці культури відбувся концерт, присвячений 25-річю ансамблю скрипалів «Скрипки Кременчука» під керівництвом Вікторії і Володимира Білецьких.

В залі зібралися численні шанувальники таланту скрипалів, друзі та учні музикантів – був аншлаг.

Всі завмерли в очікуванні. І ось – завіса!

На сцені «Скрипки Кременчука»: сім жінок в нових елегантних костюмах зі скрипками в руках та маестро за роялем. Перші звуки скрипки і зал поринув в дивовижний світ музики…

Одну з перших композицій «Адажіо» колектив присвятив загиблими захисникам з Кременчуччини, які поклали своє життя у кровопролитній війні з росією.

Композицію «Вальс під час війни» подарували військовим, які проходять лікування у кременчуцькому шпиталі для військових, та були присутні на концерті у якості почесних гостей.

До речі, частину коштів від концерту, музиканти вирішили перерахувати на ЗСУ.

Концертна програма, яку цього разу презентували глядачу, містила нові композиції, серед яких було багато вальсів.

Кожен виступ глядачі зустрічали бурхливими оплесками. Після кожного виконання скрипалям дарували квіти. Це відбувалося протягом всієї програми

Зазначимо, що всі композиції скрипачки грали напам’ять під акомпанемент маестро.

Привітати ювілярів прийшли також артисти народного ансамблю «Славутич». Крім подарунка вони разом зі скрипалями виконали одну з композицій.

Також на сцену для привітання піднялася начальник управління культури і туризму Кременчуцької міськради Ірина Вологодська, яка вручила грамоти керівникам та учасникам ансамблю «Скрипки Кременчука».

Після завершення концерту шанувальники таланту Білецьких ще довго не розходилися з зали й брали автографи та вітали ювілярів зі святом.

Мирослава УКРАЇНСЬКА