журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура

Концерт ансамблю «Скрипки Кременчука»: в залі – аншлаг, виступ - неперевершений

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 1

 

У Кременчуцькому МПК відбувся концерт, присвячений 25-річчю ансамбля скрипалів «Скрипки Кременчука»

У суботу, 14 жовтня, в Кременчуцькому міському палаці культури відбувся концерт, присвячений 25-річю ансамблю скрипалів «Скрипки Кременчука» під керівництвом Вікторії і Володимира Білецьких.

В залі зібралися численні шанувальники таланту скрипалів, друзі та учні музикантів – був аншлаг.

 

Всі завмерли в очікуванні. І ось – завіса!

На сцені «Скрипки Кременчука»: сім жінок в нових елегантних костюмах зі скрипками в руках та маестро за роялем. Перші звуки скрипки і зал поринув в дивовижний світ музики…

 

Одну з перших композицій «Адажіо» колектив присвятив загиблими захисникам з Кременчуччини, які поклали своє життя у кровопролитній війні з росією.

 

Композицію «Вальс під час війни» подарували військовим, які проходять лікування у кременчуцькому шпиталі для військових, та були присутні на концерті у якості почесних гостей.

До речі, частину коштів від концерту, музиканти вирішили перерахувати на ЗСУ.

 

Концертна програма, яку цього разу презентували глядачу, містила нові композиції, серед яких було багато вальсів.

 

Кожен виступ глядачі зустрічали бурхливими оплесками. Після кожного виконання скрипалям дарували квіти. Це відбувалося протягом всієї програми

Зазначимо, що всі композиції скрипачки грали напам’ять під акомпанемент маестро.

 

Привітати ювілярів прийшли також артисти народного ансамблю «Славутич». Крім подарунка вони разом зі скрипалями виконали одну з композицій.

Також на сцену для привітання піднялася начальник управління культури і туризму Кременчуцької міськради Ірина Вологодська, яка вручила грамоти керівникам та учасникам ансамблю «Скрипки Кременчука».

 

Після завершення концерту шанувальники таланту Білецьких ще довго не розходилися з зали й брали автографи та вітали ювілярів зі святом.

Мирослава УКРАЇНСЬКА

Фото: Артем Коваленко
0
Автор: Кременчуцький Телеграф Фото: Артем Коваленко
Теги: концерт Скрипки Кременчука ювілей палац культури
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх