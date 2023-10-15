На Кременчуччині вогнеборці ДСНС врятували житловий будинок

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У селі Книшівка Новогалещинської територіальної громади Кременчуцького району вчора, 14 жовтня, загорівся житловий будинок. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 8.37.

Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу розпочали гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники довелося працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. О 9.25 пожежа була локалізована, а о 10.06 - ліквідована.

Вогнем знищено перекриття стелі, цегляний димар, речі бувші у вжитку, а пошкоджено оздоблення стін та стелі. Сам житловий будинок вдалося врятувати.

Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано.

До її гасіння залучалися 4 вогнеборців 7-го державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця пожежної техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.