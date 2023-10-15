Крадіжки, наркозлочини та 12 шахрайств – що сталося на Полтавщині за минулу добу

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 136

За минулу добу до Центру управління нарядами ГУ Національної поліції Полтавської області на лінію «102» від громадян надійшло понад 560 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Із загальної кількості повідомлень 200 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Серед них:

36 крадіжок (зокрема, з автомобілів — 1);

крадіжок (зокрема, з автомобілів — 1); 12 шахрайств;

шахрайств; 1 факт незаконного обігу зброї;

факт незаконного обігу зброї; 3 наркозлочини та інші.

Минулої доби на території області поліціянти оперативно розкрили 16 злочинів.

Поліція нагадує номери телефонів, за якими Ви можете повідомити інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку: (0532) 56-22-33 або 102.

Минулої доби на Полтавщині перевірено понад 509 осіб та 330 транспортних засобів. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.

— Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов’язки, та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб, — закликає поліція.

Нагадаємо, що зрадниця з Кіровоградщини, засуджена 13 жовтня до довічного ув’язнення, навчалася та деякий час жила у Кременчуці. Дівчина передавала координати електропідстанції, військових частин, адмінбудівель, блокпостів поблизу оборонних підприємства та стратегічного мосту в Кременчуці.