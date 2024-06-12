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На кременчуцьких водоймах цього року працюватимуть 10 постів з рятувальниками

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 97

 

Рятувальники забезпечуватимуть недопущення нещасних випадків на воді

Цього року на водоймах у Кременчуці пряцюватимуть 10 постів із рятувальниками. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Рятувальники забезпечуватимуть недопущення загиблелі людей на воді та невідкладно реагуватимуть у разі виникнення нещасних випадків.

Перелік місць масового відпочинку громадян на воді, де будуть розміщені рятувальні пости, можна переглянути на світлині.

 

Забезпечуватиме їхню роботу комунальне підприємство «Кременчук АКВА-СЕРВІС».

Також ще один рятувальний пост працюватиме на березі річки Сухий Кагамлик на пляжі в районі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький».

Нагадаємо, з початку року на водоймах області затонули 20 людей, 4 з них — діти. Були також нещасні випадки і у Кременчуці та Кременчуцькому районі.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: рятувальники річка рятувально-водолазна станція Аква-Сервіс
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