З початку року на водоймах області загинули 20 людей — ДСНС

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Із початку року на водоймах Полтавщини загинули 20 людей, з них 4 — діти. Про це відзвітували у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Основною причиною трагічних випадків рятувальники називають нехтування правил безпечного перебування на воді.

— Пам’ятайте, навіть той, хто добре плаває, повинен постійно бути обережним і обов’язково дотримуватись правил поведінки на воді, — пишуть надзвичайники.

Працівники ДСНС закликають громадян не запливати самостійно далеко від берега, не вживати алкоголь на воді та постійно слідкувати за дітьми, а також обирати для відпочинку лише обладнані, перевірені до початку купального сезону пляжі, де чергують рятувальники.

Тонули цього року люди і на водоймах Кременчуччини. Так, у суботу, 8 червня, у воді річки Сухий Кагамлик у Кременчуці виявили тіло потопельника. Правоохоронці встановлюють особу загиблого, а тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини його смерті.

Також учора, 9 червня, у Горішніх Плавнях поблизу Дніпра зникла людина. Рятувальники до пізнього вечора шукали людину, проте так і не змогли її знайти. Пошуки зниклого продовжують сьогодні.

Торік станом на жовтень на Полтавщині потонули 52 людини, з них 8 — діти.