З початку року на водоймах області загинули 20 людей — ДСНС

Із початку року на водоймах Полтавщини загинули 20 людей, з них 4 — діти. Про це відзвітували у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Основною причиною трагічних випадків рятувальники називають нехтування правил безпечного перебування на воді.
Працівники ДСНС закликають громадян не запливати самостійно далеко від берега, не вживати алкоголь на воді та постійно слідкувати за дітьми, а також обирати для відпочинку лише обладнані, перевірені до початку купального сезону пляжі, де чергують рятувальники.
Тонули цього року люди і на водоймах Кременчуччини. Так, у суботу, 8 червня, у воді річки Сухий Кагамлик у Кременчуці виявили тіло потопельника. Правоохоронці встановлюють особу загиблого, а тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини його смерті.
Також учора, 9 червня, у Горішніх Плавнях поблизу Дніпра зникла людина. Рятувальники до пізнього вечора шукали людину, проте так і не змогли її знайти. Пошуки зниклого продовжують сьогодні.
Торік станом на жовтень на Полтавщині потонули 52 людини, з них 8 — діти.
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