Сьогодні на Полтавщині прогнозують грози і шквал

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 215

В другій половині дня 10 червня в західній половині області грози, місцями шквал 15-20 м/с. Про це повідомили на телеграм-каналі Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

Оголошено 1 рівень небезпечності — жовтий.

Що означає жовтий рівень небезпечності

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.