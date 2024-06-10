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Надзвичайні новини, Полтавщина

У полтавській кав'ярні чоловік погрожував баристі гранатою

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 362 Коментарів: 1

 

Невдовзі після публікації відео у соцмережах чоловіка знайшли та затримали

У неділю, 9 травня, у полтавській кав’ярні «Діалект» невідомий чоловік погрожував баристі гранатою. Відео з камер спостереження того ж дня опублікували на інстаграм-сторінці закладу, аби знайти чоловіка та притягнути до відповідальності.

На відео видно, що спочатку чоловік просто спілкувався з працівницею закладу — розпитував про графік роботи, ціни та асортимент. А потім почав погрожувати: запитав, чи дівчина не образиться, якщо він кине в неї гранатою.

Сьогодні ж в інстаграмі працівники закладу повідомили, що чоловіка затримали ще вчора завдяки активному поширенню відео у соцмережах. Деталей щодо справи поки не розголошують — цим займається поліція.

Нагадаємо, наприкінці березня до одного з кафе у Диканьці на Полтавщині чоловік приніс із собою гранату та дістав її перед відвідувачами.


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Автор: Яна Гудзь Джерело відео: кав'ярня «Діалект»
Теги: Полтава кафе погрози граната
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Коментарі: 1

965
Andron777:
Сьогодні, 20:00

Так, а де граната?smirk


0 0

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