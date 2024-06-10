Кременчуцький МАНівець Михайло Петрікей візьме участь у міжнародному конкурсі у Штатах

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 273

Учень Кременчуцького ліцею «Політ» Михайло Петрикей представлятиме Кременчук і Полтавщину на міжнародному конкурсі GENIUS Olympiad. Про це пишуть педагоги закладу освіти на своїй фейсбук-сторінці.

Михайло у складі делегації уже вирушив до Сполучених Штатів Америки. Україну на конкурсі цьогоріч представляє 51 учасник із 14 областей.

Міжнародний конкурс GENIUS Olympiad є найбільшим конкурсом проєктів екологічного спрямування у світі. Українські школярі презентуватимуть світовій спільноті свої наукові, мистецькі або інженерні екопроєкти.