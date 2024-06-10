Кременчуцький МАНівець Михайло Петрікей візьме участь у міжнародному конкурсі у Штатах

Учень Кременчуцького ліцею «Політ» Михайло Петрикей представлятиме Кременчук і Полтавщину на міжнародному конкурсі GENIUS Olympiad. Про це пишуть педагоги закладу освіти на своїй фейсбук-сторінці.
Михайло у складі делегації уже вирушив до Сполучених Штатів Америки. Україну на конкурсі цьогоріч представляє 51 учасник із 14 областей.
Міжнародний конкурс GENIUS Olympiad є найбільшим конкурсом проєктів екологічного спрямування у світі. Українські школярі презентуватимуть світовій спільноті свої наукові, мистецькі або інженерні екопроєкти.
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