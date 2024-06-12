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Депутат Полтавської обласної ради від партії "Батьківщина", директор ПП "ВКП "Альфатекс

Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!

Сьогодні, 10:00
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Коли я був маленьким, то у нас не було поля ні зі штучним покриттям, ні з натуральним. Ми їздили грати у футбол до стадіону Політехніка (Палац КрАЗ), на ДорМаш та на Автозаводське поле (біля МРЕО). Добиратися туди було далеко, довго й незручно.

Тролейбуси в ті часи на Петрівку не ходили, автобуси — дуже рідко, і я мріяв про те, щоб колись можна було сісти в тролейбус і доїхати з Петрівки до будь-якого міського поля й поганяти у футбол там. Наразі ситуація змінилася і вже багато людей з центра міста їздять саме до нас, на Петрівку, на чистому тролейбусі, щоб пограти у футбол. Все змінюється, головне прикласти до цього своє бажання, здоров’я, час та любов. Стадіон «Юність» п’ять років тому був занедбаний, а сьогодні він розцвів з новою силою.

9 червня минулого року ми розпочали ремонт ділянки стадіону «Юність», де була занедбана хокейна коробка. Довго вирішували, що з нею робити і вирішили зробити ще одне футбольне поле, так як одного вже замало. Як один день пролетів час. Зроблена огорожа, встановлені нові ворота, зроблений невеликий полив травички… Хочу подякувати місцевій владі й комунальним підприємствам, які долучилися до розв'язання цих проблем.

І ось 10.06.2024 року на Петрівці відбулося невеличке свято під час війни — відкриття нового футбольного поля з натуральним покриттям на спорткомплексі «Юність». Після офіційного відкриття на новому полі відбулася гра між дитячою командою «Кремінь» та дитячою командою мікрорайону Петрівка. Після гри діткам вручили нагороди, подарували новенькі м’ячі та солодощі.

Дякую віцемеру Руслану Проценку та депутату міської ради Сергію Порчиряну за допомогу у відкритті футбольного поля.

Будь ласка, якщо ви відпочиваєте, на цьому прекрасному спортивному майданчику, користуєтесь чудовим сквером «Юність», бережіть його, дотримуйтесь правил чистоти та порядку. Допомагайте громадському директору стадіону «Юність» Юрію Цвелиху зберегти й теперішній чудовий стан нового футбольного поля.

Продовжуємо робити Петрівку кращою разом!

З повагою до вас,

Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» — Микола Корецький.

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Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
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