В укриттях кременчуцьких шкіл будуть меблі від LEGO

Для облаштування укриттів кременчуцьких шкіл гуманітарну допомогу передала компанія LEGO Foundation з Королівства Данія. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Завдяки цій гуманітарній допомозі від фонду кременчуцькі школярі зможуть не лише продовжувати навчання в укриттях, але й проводити змістовне дозвілля і відпочинок.
До складу гумдопомоги увійшли не лише парти, а й мішки-пуфики, лавки, світильники та багато іншого.
Нагадаємо, нещодавно лікарня «Кременчуцька» отримала генератор для безперебійної роботи під час блекаутів.
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