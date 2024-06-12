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Кременчук, Освіта

В укриттях кременчуцьких шкіл будуть меблі від LEGO

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 225

 

Серед гуманітарної допомоги не лише парти, а і м'які пуфи, лампи та багато іншого

Для облаштування укриттів кременчуцьких шкіл гуманітарну допомогу передала компанія LEGO Foundation з Королівства Данія. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Завдяки цій гуманітарній допомозі від фонду кременчуцькі школярі зможуть не лише продовжувати навчання в укриттях, але й проводити змістовне дозвілля і відпочинок.

 

До складу гумдопомоги увійшли не лише парти, а й мішки-пуфики, лавки, світильники та багато іншого.

 

Нагадаємо, нещодавно лікарня «Кременчуцька» отримала генератор для безперебійної роботи під час блекаутів.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: школи укриття Меблі гуманітарна допомога
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