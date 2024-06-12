Учора у Горішніх Плавнях горіла квартира

Учора, 11 червня, близько 17.30 у квартирі однієї з п'ятпиповерхівок у Горішніх Плавнях сталася пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники о 17.49 пожежу локалізували, а о 18.17 ліквідували. Через сильне задимлення приміщення пожежники працювали у захисних масках.
Вогонь знищив частину дерев'яних меблів та побутових речей, ще деякі меблі пошкоджені. Таокж закопчені стіни та стеля квартири.
Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає.
Гасили вогонь 7 представників особового складу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою двох пожежних машин.
Причиною пожежі рятувальники називають коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, учора у Кременчуці на вулиці Республіканській загорівся автомобіль.
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