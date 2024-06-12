У травні область спрямувала майже 200 млн грн на проживання переселенців

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 116

За минулий місяць область виділила 184 мільйони гривень на житло для внутрішньо переміщених осіб. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, щомісячна допомога на проживання є один із важливих інструментів державної підтримки внутрішньо переміщених осіб.

По три тисячі виплатили людям з інвалідністю й дітям, ще по дві тисячі — іншим ВПО, — додає Пронін.

Загалом кошти на проживання у травні отримали понад 45 тисяч громадян.

Нагадаємо, наразі у Кременчуці працюють 6 місць тимчасового проживання ВПО.