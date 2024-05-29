Із 1 червня приміські поїзди «Кременчук-Кобеляки-Полтава» курсуватимуть за новим графіком

Тепер між Кременчуком та Полтавою курсуватимуть 5 пар електричок
З 1 червня змінюється графік руху приміських поїздів за напрямком «Кременчук-Кобеляки-Полтава». Про це повідомляє інформаційно-аналітичний канал «Транспорт Полтави».
Із Полтави до Кременчука будуть курсувати наступні поїзди:
- № 6531 відправленням о 4.08, прибуття до Кременчука в 7.26 (без змін);
- № 6533 тепер буде відправлятися з Полтави-Південної о 8.10 (замість 9.00) та прибувати до Кременчука в 11.20;
- запускається новий прискорений поїзд № 7005 відправленням з Полтави о 11.55, прибуття до Кременчука в 14.10;
- № 6539 буде відправлятися з Полтави о 13.58 та продовжується до Кременчука (замість Ліщинівки) з прибуттям в 16.45;
- № 6805 буде відправлятися з Полтави о 18.10 та продовжується до Кременчука (замість Кобеляк) з прибуттям у 21.20;
- № 6877 Кобеляки-Кременчук відправлятиметься о 18.52 та прибуватиме до Кременчука у 20.19.
У зворотному напрямку, із Кременчука до Полтави поїзди їздитимуть:
- № 7006 відтепер відправлятиметься о 5.35, прибуття до Полтави в 7.50;
- № 6532 тепер буде відправлятися з Кременчука о 8.32, прибуття до Полтави в 11.35;
- запускається новий прискорений поїзд № 7008 відправленням з Кременчука о 11.40, прибуття до Полтави в 13.38;
- № 6534 лишається без змін;
- № 6536 буде відправлятися з Кременчука о 20.39, прибуття до Полтави у 23.10;
- № 6878 Кременчук-Кобеляки з 1 числа прибуватиме до Кобеляк о 18.32.
Тобто тепер із Кременчуком та Полтавою їздитимуть 5 пар електричок. Інші поїзди на цьому напрямку лишаються без суттєвих змін.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у квітні у зв'язку із ремонтними роботами змінюється час відправлення та прибуття приміських потягів по станції «Кременчук».
Нещодавно пасажири скаржились на жахливий стан приміського поїзда Знам’янка-Кременчук.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.