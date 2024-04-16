Зміни в розкладі: як курсуватимуть приміські поїзди через Кременчук у квітні
Сьогодні, 07:36
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Це стосується поїздів до Знам'янки та Полтави
У зв'язку із ремонтними роботами у квітні змінюється час відправлення та прибуття приміських потягів по станції «Кременчук», йдеться на сайті «Укрзалізниці»:
- в добу 9, 11, 15, 17, 23, 25, 29 квітня змінюється розклад руху приміського поїзда №6663 Кременчук - Знам'янка. До Пантаївки згідно з діючим розкладом, далі:
Пантаївка 10.52-10.54
Знам'янка-пас. 11.20.
- в добу 9, 11, 15, 17, 23, 25, 29 квітня змінюється розклад руху приміського поїзда №6664 Знам'янка - Кременчук
Знам'янка-пас. 12.46
Пантаївка 13.05-13.07
з.п.Морозівка 13.12-13.13
з.п. Аліївка 13.19-13.20
з.п.Протопопівка 13.23-13.26
Користівка 13.31-13.33
з.п.Березівка 13.38-13.39
з.п. 309 км 13.43-13.44
з.п.Кінний завод 13.46-13.47
Лікарівка 13.50-13.52
з.п. Новоолексіїв 13.56-13.57
з.п.Озера 14.02-14.03
з.п 294 км 14.06-14.07
Павлиш 14.15-14.16
з.п.Коцюбинський 14.20-14.21
з.п. 279 км 14.26
Бурти 14.29-14.31
з.п. Білецківка 14.36-14.37
з.п. 270 км. 14.43-14.44
з.п. Малинівка 14.49-14.50
з.п. Вагонзавод 14.55-14.56
Крюків-на-Дніпрі 15.00-15.02
Кременчук (Пас.) 15.10.
- Поїзд №6533 22, 24, 26, 29, 30 квітня відправляється зі ст. Полтава - Південна о 8.50 пост ЕЦ-2 8.55-8.56 ст. М. Перещепинська 9.48-9.49, далі згідно з діючим розкладу.
Нагадаємо, що нещодавно пасажири скаржились на жахливий стан приміського поїзда Знам’янка-Кременчук.
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