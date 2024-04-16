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Кременчук, Подорожі

Зміни в розкладі: як курсуватимуть приміські поїзди через Кременчук у квітні

Сьогодні, 07:36 Переглядів: 563

Це стосується поїздів до Знам'янки та Полтави

У зв'язку із ремонтними роботами у квітні змінюється час відправлення та прибуття приміських потягів по станції «Кременчук», йдеться на сайті «Укрзалізниці»:

  • в добу 9, 11, 15, 17, 23, 25, 29 квітня змінюється розклад руху приміського поїзда №6663 Кременчук - Знам'янка. До Пантаївки згідно з діючим розкладом, далі:
    Пантаївка 10.52-10.54
    Знам'янка-пас. 11.20.
  • в добу 9, 11, 15, 17, 23, 25, 29 квітня змінюється розклад руху приміського поїзда №6664 Знам'янка - Кременчук
    Знам'янка-пас. 12.46
    Пантаївка 13.05-13.07
    з.п.Морозівка 13.12-13.13
    з.п. Аліївка 13.19-13.20
    з.п.Протопопівка 13.23-13.26
    Користівка 13.31-13.33
    з.п.Березівка 13.38-13.39
    з.п. 309 км 13.43-13.44
    з.п.Кінний завод 13.46-13.47
    Лікарівка 13.50-13.52
    з.п. Новоолексіїв 13.56-13.57
    з.п.Озера 14.02-14.03
    з.п 294 км 14.06-14.07
    Павлиш 14.15-14.16
    з.п.Коцюбинський 14.20-14.21
    з.п. 279 км 14.26
    Бурти 14.29-14.31
    з.п. Білецківка 14.36-14.37
    з.п. 270 км. 14.43-14.44
    з.п. Малинівка 14.49-14.50
    з.п. Вагонзавод 14.55-14.56
    Крюків-на-Дніпрі 15.00-15.02
    Кременчук (Пас.) 15.10.
  • Поїзд №6533 22, 24, 26, 29, 30 квітня відправляється зі ст. Полтава - Південна о 8.50 пост ЕЦ-2 8.55-8.56 ст. М. Перещепинська 9.48-9.49, далі згідно з діючим розкладу.

 

Нагадаємо, що нещодавно пасажири скаржились на жахливий стан приміського поїзда Знам’янка-Кременчук

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця поїзд
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