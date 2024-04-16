Зміни в розкладі: як курсуватимуть приміські поїзди через Кременчук у квітні

Сьогодні, 07:36 Переглядів: 563

Це стосується поїздів до Знам'янки та Полтави

У зв'язку із ремонтними роботами у квітні змінюється час відправлення та прибуття приміських потягів по станції «Кременчук», йдеться на сайті «Укрзалізниці»:

в добу 9, 11, 15, 17, 23, 25, 29 квітня змінюється розклад руху приміського поїзда №6663 Кременчук - Знам'янка. До Пантаївки згідно з діючим розкладом, далі:

Пантаївка 10.52-10.54

Знам'янка-пас. 11.20.

Пантаївка 10.52-10.54 Знам'янка-пас. 11.20. в добу 9, 11, 15, 17, 23, 25, 29 квітня змінюється розклад руху приміського поїзда №6664 Знам'янка - Кременчук

Знам'янка-пас. 12.46

Пантаївка 13.05-13.07

з.п.Морозівка 13.12-13.13

з.п. Аліївка 13.19-13.20

з.п.Протопопівка 13.23-13.26

Користівка 13.31-13.33

з.п.Березівка 13.38-13.39

з.п. 309 км 13.43-13.44

з.п.Кінний завод 13.46-13.47

Лікарівка 13.50-13.52

з.п. Новоолексіїв 13.56-13.57

з.п.Озера 14.02-14.03

з.п 294 км 14.06-14.07

Павлиш 14.15-14.16

з.п.Коцюбинський 14.20-14.21

з.п. 279 км 14.26

Бурти 14.29-14.31

з.п. Білецківка 14.36-14.37

з.п. 270 км. 14.43-14.44

з.п. Малинівка 14.49-14.50

з.п. Вагонзавод 14.55-14.56

Крюків-на-Дніпрі 15.00-15.02

Кременчук (Пас.) 15.10.

Знам'янка-пас. 12.46 Пантаївка 13.05-13.07 з.п.Морозівка 13.12-13.13 з.п. Аліївка 13.19-13.20 з.п.Протопопівка 13.23-13.26 Користівка 13.31-13.33 з.п.Березівка 13.38-13.39 з.п. 309 км 13.43-13.44 з.п.Кінний завод 13.46-13.47 Лікарівка 13.50-13.52 з.п. Новоолексіїв 13.56-13.57 з.п.Озера 14.02-14.03 з.п 294 км 14.06-14.07 Павлиш 14.15-14.16 з.п.Коцюбинський 14.20-14.21 з.п. 279 км 14.26 Бурти 14.29-14.31 з.п. Білецківка 14.36-14.37 з.п. 270 км. 14.43-14.44 з.п. Малинівка 14.49-14.50 з.п. Вагонзавод 14.55-14.56 Крюків-на-Дніпрі 15.00-15.02 Кременчук (Пас.) 15.10. Поїзд №6533 22, 24, 26, 29, 30 квітня відправляється зі ст. Полтава - Південна о 8.50 пост ЕЦ-2 8.55-8.56 ст. М. Перещепинська 9.48-9.49, далі згідно з діючим розкладу.

Нагадаємо, що нещодавно пасажири скаржились на жахливий стан приміського поїзда Знам’янка-Кременчук.