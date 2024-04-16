Сьогодні поблизу Кременчука пролунає технічний вибух у кар'єрі

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 114

Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесений

Сьогодні, 16 квітня, о 13.00 у карʼєрі Ferrexpo відбудеться контрольований технічний вибух. Про це повідомили у пресслужбі компанії, зазначивши, що усі органи влади належно поінформовані та надали свої погодження.

- Зберігайте спокій та повідомте своїх близьких про це, – порадили у пресслужбі компанії.

Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесений на час після закінчення тривоги або інші дати. За необхідності Ferrexpo додатково надасть інформацію з цього приводу.