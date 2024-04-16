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Сьогодні вночі мобільні вогневі групи ППО знищили 9 із 9 ударних безпілотників

Сьогодні, 07:27 Переглядів: 906

 

Ворожі БПЛА збивали над різними регіонами, зокрема і над Полтавщиною

У ніч на 16 квітня противник атакував Україну 9-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим). Про це повідомив Командувач Повітряних Сил ЗСУ.

Усі дев’ять «шахедів» знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, 24 січня 2024 року під час нічної атаки «шахедами» на Полтавську область мобільні вогневі групи протиповітряної оборони 116 окремої бригади Сил тероборони ЗСУ збили три безпілотники.

Бійці Полтавської тероборони збили російський дрон останньої модифікації

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: ППО БПЛА Шахеди
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