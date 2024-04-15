«До ведення бойових дій строковики не допускаються», — Роман Істомін

Вчора, 22:00 Переглядів: 192

У Полтавському ТЦК та СП розповідають, що є чимало завдань, які строковики виконують у своїх частинах

Військовослужбовці строкової служби не допускаються безпосередньо до ведення бойових дій. Про це сьогодні, 15 квітня, заявив начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в рамках брифінгу зі ЗМІ.

— Так було під час АТО, ООС та повномасштабного вторгнення. Це стало однією з проблем, що одні військовослужбовці з частини виїжджають на завдання, а солдати строкової служби не можуть цього робити, — сказав Роман Істомін.

За словами Істоміна, військовослужбовці строкової служби, які хотіли захищати країну зі зброєю у руках, прийняли рішення служити за контрактом.

— Багато з них (військовослужбовців строкової служби — ред.) хотіли захищати країну зі зброєю у руках безпосередньо на передовій. У них був лише один спосіб це зробити: стати військовослужбовцем контрактної служби. Законодавством це передбачено. Чимало з них скористалися такою можливістю, — констатує начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП.

Чимало завдань у військових частинах, які не потребують безпосереднього ведення бойових дій, розповідає Роман Істомін. Частину з них виконують строковики.

— Навіть зараз військовослужбовці, які призиваються за мобілізацією, далеко не всі потрапляють на передову. Багато завдань не є бойовими. Але потребують людських ресурсів, — каже Істомін.

Нагадаємо, раніше у Полтавському ТЦК та СП розповіли, скільки триватиме звільнення у запас строковиків.

Також нещодавно «Кременчуцький Телеграф» взяв ексклюзивне інтерв’ю начальника служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центра комплектації та соціальної підтримки майора Романа Істоміна.