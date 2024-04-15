«До ведення бойових дій строковики не допускаються», — Роман Істомін

У Полтавському ТЦК та СП розповідають, що є чимало завдань, які строковики виконують у своїх частинах
Військовослужбовці строкової служби не допускаються безпосередньо до ведення бойових дій. Про це сьогодні, 15 квітня, заявив начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в рамках брифінгу зі ЗМІ.
За словами Істоміна, військовослужбовці строкової служби, які хотіли захищати країну зі зброєю у руках, прийняли рішення служити за контрактом.
Чимало завдань у військових частинах, які не потребують безпосереднього ведення бойових дій, розповідає Роман Істомін. Частину з них виконують строковики.
Нагадаємо, раніше у Полтавському ТЦК та СП розповіли, скільки триватиме звільнення у запас строковиків.
Також нещодавно «Кременчуцький Телеграф» взяв ексклюзивне інтерв’ю начальника служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центра комплектації та соціальної підтримки майора Романа Істоміна.
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