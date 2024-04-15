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Скільки триватиме звільнення у запас строковиків — пояснюють у Полтавському ТЦК та СП

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 456

  

Серед строковиків Полтавщини є ті, чия військова служба триває вже майже чотири роки. На початку вторгнення строкову службу проходили чоловіки, призвані весною 2020 року та весною і восени 2021 року

Демобілізація строковиків на Полтавщині, які через повномасштабне вторгнення не змогли звільнитися у запас стартувала 1 квітня. Про це сьогодні, 15 квітня, в рамках брифінгу розповів журналістам начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін. Завершитися звільнення строковиків має у травні.

— Звільнення у запас військовослужбовців строкової служби не є чимось особливим. До повномасштабного вторгнення такий процес був планомірним, та проводився кожні рів року. Демобілізація строковиків має завершитися до кінця травня у порядку черговості, яку визначають військові частини. Усіх одразу звільнити не можуть. Для звільнення в запас строковикам не потрібно нічого робити. Командири військових частин видають накази з переліком військовослужбовців, які підлягають звільненню, — розповів Роман Істомін.

За словами Істоміна, протягом року з дати звільнення демобілізованих строковиків не призиватимуть на військову службу по мобілізації. За виключенням тих, хто виявить таке бажання. Втім, прийти до військкоматів демобілізовані строковики все ж мусять.

— Прибути у ТЦК та СП чоловіки мають за місцем проживання. Там їх поставлять на військовий облік. З собою треба мати документи, припис від військової частини, де визначена дата, до якої необхідно прийти до ТЦК, витяг з наказу про звільнення в запас та військовий квиток, — констатує Роман Істомін.

У Полтавському обласному ТЦК розповіли, що звільнені строковики мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

— Після проходження ВЛК буде визначена придатність до військової служби. Вони зараховуються до оперативного резерву першої черги. Якщо звільнений строковик буде визнаний придатним до військової служби, то він отримає повістку з вимогою прибути до ТЦК та СП через 12 місяців. У разі визнання обмеженої придатності такий чоловік зможе йти на службу до ТЦК, - говорить Роман Істомін.

Тож, протягом року звільнені військовослужбовці строкової служби матимуть право на відстрочку від призову по мобілізації. Якщо ж вони влаштуються на роботу, де посада підлягатиме бронюванню, то відстрочка може бути й після закінчення цього терміну.

Нагадаємо, що 11 квітня під час брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації стало відомо, що строковикам звільненим з військової служби у квітні-березні 2024 року виплатять матеріальну допомогу.

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» взяв ексклюзивне інтерв’ю начальника служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центра комплектації та соціальної підтримки майора Романа Істоміна.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: Кременчук військова служба демобілізація Полтавщина
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