Скільки триватиме звільнення у запас строковиків — пояснюють у Полтавському ТЦК та СП

Серед строковиків Полтавщини є ті, чия військова служба триває вже майже чотири роки. На початку вторгнення строкову службу проходили чоловіки, призвані весною 2020 року та весною і восени 2021 року
Демобілізація строковиків на Полтавщині, які через повномасштабне вторгнення не змогли звільнитися у запас стартувала 1 квітня. Про це сьогодні, 15 квітня, в рамках брифінгу розповів журналістам начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін. Завершитися звільнення строковиків має у травні.
За словами Істоміна, протягом року з дати звільнення демобілізованих строковиків не призиватимуть на військову службу по мобілізації. За виключенням тих, хто виявить таке бажання. Втім, прийти до військкоматів демобілізовані строковики все ж мусять.
У Полтавському обласному ТЦК розповіли, що звільнені строковики мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).
Тож, протягом року звільнені військовослужбовці строкової служби матимуть право на відстрочку від призову по мобілізації. Якщо ж вони влаштуються на роботу, де посада підлягатиме бронюванню, то відстрочка може бути й після закінчення цього терміну.
Нагадаємо, що 11 квітня під час брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації стало відомо, що строковикам звільненим з військової служби у квітні-березні 2024 року виплатять матеріальну допомогу.
Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» взяв ексклюзивне інтерв’ю начальника служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центра комплектації та соціальної підтримки майора Романа Істоміна.
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