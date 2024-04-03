У ЗСУ триває демобілізація строковиків

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 178

Триватиме протягом майже двох місяців

Відучора в Україні розпочалось звільнення в запас військових. Це стосується тих, у кого строк військової служби закінчився під час дії воєнного стану, а військова служба була продовжена понад встановлені строки.

Згідно з указом Президента України 149/2024 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби», демобілізація триватиме до кінця травня.

Мінінфраструктури та Мінобороні доручили організувати перевезення військових з дотриманням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з чинними тарифами.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про деталі оновленого закону про мобілізацію.