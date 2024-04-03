У Кременчуцькому районі відбудуться навчальні стрільби

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3 квітня на території Піщанської громади у Кременчуцькому районі відбудуться навчальні стрільби. Про це повідомив начальник Полтавської військової адміністрації Філіп Пронін на своєму telegram-каналі. Триватимуть вони орієнтовно з 17.00 до 21.00, зазначили на telegram-каналі Кременчуцької районної військової адміністрації.

У повідомленні місцевих жителів попрохали зберігати спокій, утриматись від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах місць дислокації пострілів.