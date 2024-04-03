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Кременчук, Полтавщина, Війна

У Кременчуцькому районі відбудуться навчальні стрільби

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 116

 

Місцевих жителів попрохали зберігати спокій

3 квітня на території Піщанської громади у Кременчуцькому районі відбудуться навчальні стрільби. Про це повідомив начальник Полтавської військової адміністрації Філіп Пронін на своєму telegram-каналі. Триватимуть вони орієнтовно з 17.00 до 21.00, зазначили на telegram-каналі Кременчуцької районної військової адміністрації. 

У повідомленні місцевих жителів попрохали зберігати спокій, утриматись  від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах місць дислокації пострілів.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ілюстративне
Теги: навчання військовослужбовці
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