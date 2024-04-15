На Полтавщині родинам загиблих ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії виплатять разову допомогу

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 156

З обласного бюджету на допомогу родинам виділили майже 7 мільйонів гривень

Рідним загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції виплатять разову допомогу. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Область виділила майже 7 мільйонів гривень на забезпечення підтримки постраждалих родин.

Допомогу отримають 1735 дружин (чоловіків) померлого (померлої) внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також виплати розраховані й на 7 родин, у складі яких є діти з інвалідністю, яка повʼязана з наслідками аварії на ЧАЕС.

Сума виплати становить 4 тисячі гривень на одну людину.

Отримати кошти можна відсьогодні на поточний рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку або на відділенні Укрпошти за місцем проживання.

Така допомога родинам передбачена в рамках Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області.



