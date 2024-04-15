На Полтавщині родинам загиблих ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії виплатять разову допомогу

Рідним загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції виплатять разову допомогу. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Область виділила майже 7 мільйонів гривень на забезпечення підтримки постраждалих родин.
Допомогу отримають 1735 дружин (чоловіків) померлого (померлої) внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також виплати розраховані й на 7 родин, у складі яких є діти з інвалідністю, яка повʼязана з наслідками аварії на ЧАЕС.
Сума виплати становить 4 тисячі гривень на одну людину.
Отримати кошти можна відсьогодні на поточний рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку або на відділенні Укрпошти за місцем проживання.
Така допомога родинам передбачена в рамках Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області.
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