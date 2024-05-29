У кременчуцькому пологовому можна отримати ряд безкоштовних обстежень за три години

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 396

Кременчуцький перинатальний центр II рівня нагадує про можливість безкоштовно пройти УЗД, обстеження та консультацію гінеколога за 3 години без направлення. Відповідну інформацію опублікували в Instagram пологового в сторіс.

В програму обстежень входить:

огляд та консультація лікаря-гінеколога;

мазок на флору;

УЗД органів малого таза;

кольпоскопія;

мамографія.

Попередній запис за телефонами: 067 2848 077, 098 0432 338.

Нагадуємо, що Кременчуцький перинатальний центр II рівня планують реорганізувати в рамках медичної реформи. Торік керівник директор департаменту здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак розповів, що Кременчуцький перинатальний центр II рівня увійде до складу лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».