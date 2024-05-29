У кременчуцькому пологовому можна отримати ряд безкоштовних обстежень за три години

Кременчуцький перинатальний центр II рівня нагадує про можливість безкоштовно пройти УЗД, обстеження та консультацію гінеколога за 3 години без направлення. Відповідну інформацію опублікували в Instagram пологового в сторіс.
В програму обстежень входить:
Попередній запис за телефонами: 067 2848 077, 098 0432 338.
Нагадуємо, що Кременчуцький перинатальний центр II рівня планують реорганізувати в рамках медичної реформи. Торік керівник директор департаменту здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак розповів, що Кременчуцький перинатальний центр II рівня увійде до складу лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».
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