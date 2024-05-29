Усі військовослужбовці з Кременчуцького РТЦК, які вручають повістки, пройшли фронт та мають поранення

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 617

Спільні патрулі військовослужбовців ТЦК та представників поліції, які вручають повістки чоловікам, стали звичним явищем для вулиць українських міст під час дії воєнного стану. Хто входить до їх складу та чи мають вони право перевіряти документи та вручати повістки військовозобов’язаним?

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В ексклюзивному інтерв’ю з начальником Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Мирославом Волковим наше видання поставило йому ці питання.

— У Кременчуцькому РТЦК 100% особового складу, який залучається на оповіщення у складі патрулів — це поранені бійці, які повернулися з фронту, і зараз за станом здоров’я не можуть проходити службу у бойових підрозділах. Усі вони мають певні вади здоров’я, поранення, а дехто має інвалідність. У нас є ті, хто втратив на фронті око, руку. І саме вони патрулюють вулиці для того, щоб доукомплектувати військові частини ЗСУ та замінити військовослужбовців на фронті — щоб забезпечити їм ротацію та хоч якийсь відпочинок, — пояснив Мирослав Волков.

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Він також відповів на питання, чи залучають до таких патрулів виключно військовослужбовців з роти охорони РТЦК, чи такі завдання виконують і штатні військовослужбовці з відділів та відділень Кременчуцького РТЦК?

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— У патрулі ходять як військовослужбовці роти охорони, так і штатні військові РТЦК та СП. Взагалі, серед штатного складу нашого РТЦК лише 10% військовослужбовців не брали участі у бойових діях. Це переважно особи з інвалідністю та обмежено придатні до військової служби, які після повномасштабного вторгнення добровільно прийшли на службу до ТЦК. Усі інші є учасниками бойових дій. У тому числі й керівний склад РТЦК, — заявив Мирослав Волков.

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Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП пояснив чому на вулицях Кременчука вручають повістки та хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.

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«Кременчуцький Телеграф» також цікавило, чи багато військовозобов’язаних зараз доставляють в РТЦК військові патрулі? Начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив нашому виданню, що патрулі цим не займаються, а тих військовозобов’язаних, які ігнорують повістки, в ТЦК доставляють співробітники поліції для уточнення військово-облікових даних та притягнення до адміністративної відповідальності. Цього року Кременчуцький районний ТЦК та СП подав інформацію до Нацполіції для доставлення близько 1000 військовозобов’язаних, які своєчасно не прибули за повістками. А «Кременчуцький Телеграф» раніше повідомляв, що з початку року до Нацполіції звернулися щодо розшуку 7433 мешканців Полтавщини, які ухиляються від явки до ТЦК та СП.