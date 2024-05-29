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У Кременчуцькому РТЦК пояснили, хто доставляє до них військовозобов’язаних та чи задіють для цього військових

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 283

 

Кременчуцький районний ТЦК та СП подав інформацію до Нацполіції для доставлення близько 1000 військовозобов’язаних, які своєчасно не прибули за повістками

Останнього часу у соцмережах доволі часто розміщують історії про те, як працівники ТЦК нібито насильно доставляють військовозобов’язаних, запихаючи їх у «бусіки».

І хоча у Кременчуці про такі випадки невідомо, наше видання під час ексклюзивного інтерв’ю поставило питання про це начальнику Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Мирославу Волкову.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

«Кременчуцький Телеграф» цікавило, чи багато військовозобов’язаних зараз доставляють в РТЦК військові патрулі?

— Спільні патрулі ТЦК та поліції до нас взагалі нікого не доставляють — вони лише вручають повістки у громадських місцях. А доставляє військовозобов’язаних до РТЦК лише поліція після того, як ми подали документи в Нацполіцію через ігнорування ними повістки щодо прибуття в ТЦК, — пояснив Мирослав Волков.

Він зауважив, що громадянам у разі отримання повістки, необхідно у визначений в ній час з’явитися до ТЦК та СП. Якщо ж військовозобов’язаний проігнорує повістку і своєчасно не з’явиться, то документи на нього будуть передані в Нацполіцію для примусового доставлення з метою оновлення військово-облікових даних та притягнення до адміністративної відповідальності.

 

В Україні поліція розшукує майже 95 тисяч ухилянтів — скільки їх на Полтавщині

«Кременчуцький Телеграф» раніше повідомляв, що з початку року до Нацполіції звернулися щодо розшуку 7433 мешканців Полтавщини, які ухиляються від явки до ТЦК та СП. Під час інтерв’ю ми спитали в очільника Кременчуцького РТЦК на скільки таких осіб у нашому районі були подані документи до поліції для їх доставлення?

— Кременчуцький РТЦК подав інформацію до Нацполіції для доставлення близько 1000 військовозобов’язаних з нашого району, які не прибули до ТЦК за повісткою. Ця цифра постійно змінюється, адже когось знаходять і привозять, на когось ми подаємо в поліцію документи на доставлення. Тому точну кількість я зараз назвати не можу, — зазначив Мирослав Волков.

Як працює Кременчуцький РТЦК та чи можна записатися на прийом в електронній черзі — Волков

Ми запитали начальника РТЦК, як зараз налагоджена співпраця РТЦК з Нацполіцією та чи своєчасно поліція реагує на звернення військових і як допомагає у проведенні оповіщення та мобілізації?

— Ми співпрацюємо по усіх питаннях. Поліція за нашими поданнями проводить доставлення до ТЦК тих, хто ухиляється від прибуття за повістками. Поліцейські разом з нашими військовими входять до складу спільних патрулів, які вручають повістки у громадських місцях. Такі патрулі працюють у Кременчуці, Горішніх Плавнях, Глобиному, Градизьку, Семенівці, Козельщині, Новій Галещині та Оболоні. До патрулювання залучаються співробітники як Нацполіції, так і Патрульної поліції. Проте, оповіщенням та врученням повісток поліціянти не займаються — це роблять виключно військовослужбовців Кременчуцького РТЦК, — відповів Мирослав Волков.

 

Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП пояснив чому на вулицях Кременчука вручають повістки та хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши військову установу, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП поліція повістки розшук військовозобов'язані
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