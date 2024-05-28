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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан кличуть до бібліотеки дізнатися краєзнавчі таємниці (афіша)

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

 

Працівники бібліотеки поділяться інформацією про історію міста, а також зроблять підбірку книг про Кременчук

Кременчужан та гостей міста запрошують у четвер, 30 травня, до бібліотеки дізнатися краєзнавчі таємниці про Кременчук. Про проведення заходу журналістам повідомили працівники Кременчуцької міської публічної бібліотеки.

Зустріч приурочена до Всеукраїнського дня краєзнавства.

Працівники відділу краєзнавчої інформації та бібліографії підготують відеоогляд місцевих видань засобів масової інформації про історію розвитку міста, назв його вулиць, а також зроблять підбірку книг з історії Кременчука.

Також відвідувачі заходу зможуть взяти участь у вікторині та отримати нові знання про те, як потрібно користуватися традиційними бібліотечними каталогами. Ще бібліотекарі розкажуть, як можна знайти потрібну книгу у бібліотеці за допомогою каталогу.

Відбудеться захід у четвер, 30 травня, о 14.00 у приміщенні абонемента бібліотеки-філії № 2 за адресою: вул. Соборна, 11.

Вхід на захід вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: краєзнавство бібліотека бібліотека-філія №2 захід афіша
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