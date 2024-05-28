У Полтаві провели вишкіл з військової справи для цивільних

На одному з навчальних полігонів Полтави провели тренінг з військової справи для цивільних. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.
Захід відбувся за сприяння центру та спільної участі комунального закладу «Ветеранський центр Полтава», ГО «Вороскол» та ГО «Рівновага +».
До вишколу долучилися військовослужбовці 116 бригади та медики-волонтери Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. М. Пирогова.
Навчалися близько 20 чоловіків та жінок.
Такі тренінги планується зробити регулярними, щоб цивільні містяни, які не мають військового досвіду, навчилися діяти в умовах бойових дій, кажуть в ТЦК Полтавщини.
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