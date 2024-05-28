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У Полтаві провели вишкіл з військової справи для цивільних

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 85

 

У тренінгу взяли участь близько 20 чоловіків та жінок

На одному з навчальних полігонів Полтави провели тренінг з військової справи для цивільних. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.

Захід відбувся за сприяння центру та спільної участі комунального закладу «Ветеранський центр Полтава», ГО «Вороскол» та ГО «Рівновага +».

До вишколу долучилися військовослужбовці 116 бригади та медики-волонтери Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. М. Пирогова.

Навчалися близько 20 чоловіків та жінок.

«Досвідчені тренери навчали не лише базових навичок тактичної медицини – зупинки кровотеч за допомогою турнікетів та тампонування – але і тактики під час медичної евакуації під вогнем противника, а також правилам поводження зі зброєю та розбирання-збирання автомата АК-74», — йдеться в дописі.

Такі тренінги планується зробити регулярними, щоб цивільні містяни, які не мають військового досвіду, навчилися діяти в умовах бойових дій, кажуть в ТЦК Полтавщини.


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Автор: Вікторія Пасайлюк Джерело фото: ГО Вороскол
Теги: вишкіл
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