На Полтавщині шукають молодь, яка бажає долучитися до відбудови

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Взяти участь у волонтерські акції запрошують громади з Полтавської області

ГО «Будуємо Україну разом» шукають волонтерів, які бажають долучитися до відбудови інфраструктури та житла тих, хто постраждав від російського вторгнення. Про цю можливість повідомили в пресслужбі громадської організації.

Короткотривала будівнича акція «БУРчик» триватиме від 1 до 3 днів. Якщо обсяг робіт буде більший, планують запланувати цілу сесію таких активностей або щовихідних, або в будні. Податися охочі можуть до 29 травня.

Громади отримають від ГО ресурсну й методологічну підтримку та змогу долучитись до постійних організацій проєктів: волонтерські табори, локальні активності, довгострокове волонтерство тощо.

Запрошують подаватися громади з Полтавської, Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Київської та Херсонської областей.

Зареєструватися можна до 29 травня ТУТ.

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