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У центрі Кременчука можуть встановити модульний туалет

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 103

Вбиральня біля скверу не працює, бо там немає води

Кременчуцька влада може встановити модульний туалет у центрі міста. На сьогодні вбиральня біля скверу ім. Бабаєва не працює. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 28 травня.

— Зараз 2 компанії міські, які займаються розробкою подібних речей (модульних туалетів — ред.) готують нам пропозиції і найближчим часом ми плануємо відтестувати їх на парку Миру — першу, другу — на Міському саду. І якщо все вдасться, то більш покращену встановимо в центрі, з більшою кількістю кабінок, — сказав Віталій Малецький.

За його словами, вбиральня є приватною, а не громадською. У власника приміщення, де розміщений туалет,  виникли проблеми з каналізацією — «ми сказали, що у всьому допоможемо, але поки що прагнення у нього відкриватися немає», заявив Малецький.

Раніше директор держпідприємства «Будтранссервіс», що є балансоутримувачем будівлі туалету в центрі міста, Владислав П’ятибрат розповідав, що вбиральня не працює, бо там немає води. Воду перекрили через порив у трубі, яка знаходиться під проїжджою частиною та тротуаром.

На черговому засіданні виконкому у травні Віталій Малецький анонсував створення модульних туалетів у парку Миру та Міському саду. 

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Автор: Телеграф
Теги: туалети вбиральні
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