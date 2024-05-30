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У Кременчуцькому національному університеті провели захід для дітей, які постраждали від віни

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 123

 

Разом із психологами діти створили картини за мотивами книги про папугу

Бібліотекарі та психологи Кременчуцького національного університету провели для дітей-переселенців творче заняття із бібліотерапії. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького університету.

Бібліотерапія є одним із напрямків арт-терапії, де на основі прочитаної або почутої історії учасники мають створити власну творчу роботу.

Для заняття педагоги обрали книгу «Незвичайна ситуація», а діти у довільній техніці мали зобразити її головного героя — папугу.

 

Також разом із психологами діти проаналізували певні ситуації зі свого життя. За допомогою паперу, кольорових олівців, пастелі, повітряного пластиліну, кольорових стрічок кожен зміг створити унікальну композицію для себе або на подарунок своїм рідним.

 

Арт-терапевтичне заняття проводила доцентка Ольга Літвінова — психологиня, арт-терапевтка, модераторка заходу та організаторка арт-простору для терапевтичних і навчальних дій.

 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: КрНУ
Теги: КрНУ діти переселенці психолог захід
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