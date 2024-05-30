У суботу для кременчужан проведуть практикум із серцево-легеневої реанімації

Цієї суботи, 1 червня, для кременчужан волонтер Роман Бутрімов проведе практикум із серцево-легеневої реанімації. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волотер.
Початок о 14.00. Триватиме захід орієнтовно 2 години.
Після теоретичної частини учасники тренінгу зможуть відпрацювати безпечний підхід до постраждалого, особисту безпеку, перевірку дихання, невідкладні стани, умовний виклик «швидкої» та саму серцево-легеневу реанімацію. Також буде змога попрактикуватися із тренажером АЗД (автоматичний зовнішній дефібрилятор) та мішком Амбу.
Із собою учасникам необхідно мати:
Нагадаємо, 2 червня, у неділю Роман Бутрімов проводитиме тренінг із домедичної допомоги на тему «Зупинка кровотеч».
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