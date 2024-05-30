У суботу для кременчужан проведуть практикум із серцево-легеневої реанімації

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 101

Цієї суботи, 1 червня, для кременчужан волонтер Роман Бутрімов проведе практикум із серцево-легеневої реанімації. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волотер.

Початок о 14.00. Триватиме захід орієнтовно 2 години.

Після теоретичної частини учасники тренінгу зможуть відпрацювати безпечний підхід до постраждалого, особисту безпеку, перевірку дихання, невідкладні стани, умовний виклик «швидкої» та саму серцево-легеневу реанімацію. Також буде змога попрактикуватися із тренажером АЗД (автоматичний зовнішній дефібрилятор) та мішком Амбу.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Для запису пишіть мені у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи: прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою учасникам необхідно мати:

2 пари гумових рукавичок;

зручний одяг.

Нагадаємо, 2 червня, у неділю Роман Бутрімов проводитиме тренінг із домедичної допомоги на тему «Зупинка кровотеч».