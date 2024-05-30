Нічна атака росіян 30 травня була комбінованою — збили 7 крилатих ракет та 32 БпЛА

У ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області РФ та 32 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (Крим).
Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Командувач подякував усім підрозділам протиповітряної оборони за бойову роботу.
За інформацією моніторингових каналів ракети Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію у близько 1720 км перш ніж досягли Старокостянтинова Хмельницької області.
Ракетна атака тривала 2 години. Атака БпЛА тривала 5 годин 30 хвилин.
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