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Нічна атака росіян 30 травня була комбінованою — збили 7 крилатих ракет та 32 БпЛА

Сьогодні, 08:07 Переглядів: 285

 

Українці пережили чергову тривожну ніч

У ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області РФ та 32 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (Крим).

Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

— Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей, — йдеться у повідомленні.

Командувач подякував усім підрозділам протиповітряної оборони за бойову роботу.

 

За інформацією моніторингових каналів ракети Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію у близько 1720 км перш ніж досягли Старокостянтинова Хмельницької області.

Ракетна атака тривала 2 години. Атака БпЛА тривала 5 годин 30 хвилин.

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили крилата ракета БПЛА ППО повітряна тривога
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