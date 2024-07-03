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MamaRika у Кременчуці

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 81

 

5 липня (п'ятниця) о 19.00 на сцені палацу культури «Нафтохімік» виступить співачка MamaRika. 

Друзі, чекаємо вас на концерті яскравої Mamarika! Це буде неймовірний вечір, що залишить у серцях всіх присутніх яскравий слід, наповнивши їх потужною енергією та незабутніми емоціями.

ПОЧУТТЯ, КОХАННЯ, ЩИРІСТЬ У ВЕЛИКІЙ КОНЦЕРТНІЙ ПРОГРАМІ MAMARIKA

Mamarika завжди вражає своїм вмінням створювати особливий зв’язок зі слухачами. «KAVA», «Сину», «Як ти там живеш», «На руках», «Щастя», «Зоря» та інші чуттєві треки лунатимуть для вас. Ви точно чули їх на радіо, деякі ставите на repeat. Тож запрошуємо вас стати частиною цієї душевної атмосфери разом з MamaRika.

Встигни придбати останні квитки!

Квитки на Concert.ua 

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Автор: маркетінг
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