Буде гірше: з 1 липня повітря прогріється до +37°C

1 липня стовпчики термометрів піднімуться до +35, а подекуди й до +37 градусів. Як пише синоптик Наталія Діденко, Україна буде однією з найспекотніших країн Європи.
Як зазначає Діденко, в понеділок у другій половині дня чи ввечері на заході пройдуть більш інтенсивні грозові дощі. Однак більша частина території України 1-го липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою.
За її словами, 1-2 липня в західних областях, а 3-4 липня на півночі України спека почне потрошку спадати. Однак на сході та на півдні все ще триматимуться високі температури, хоча 4-5 липня трохи знизиться спека на Одещині.
Нагадаємо, раніше ми писали, як врятуватися від спеки без кондиціонера.
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