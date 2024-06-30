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Буде гірше: з 1 липня повітря прогріється до +37°C

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 306

 

Як пише синоптик Наталія Діденко, Україна буде однією з найспекотніших країн Європи

1 липня стовпчики термометрів піднімуться до +35, а подекуди й до +37 градусів. Як пише синоптик Наталія Діденко, Україна буде однією з найспекотніших країн Європи.

«Максимальна температура повітря досягатиме +30…+35 градусів, на сході та південному сході подекуди до +34…+37 градусів. У західній частині України грозові дощі завтра місцями знизять температуру повітря на кілька градусів. Хоча атмосфера все ж встигне вдень розігріти повітря до +30 і навіть вище», — повідомляє синоптик.

 

Як зазначає Діденко, в понеділок у другій половині дня чи ввечері на заході пройдуть більш інтенсивні грозові дощі. Однак більша частина території України 1-го липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою.

За її словами, 1-2 липня в західних областях, а 3-4 липня на півночі України спека почне потрошку спадати. Однак на сході та на півдні все ще триматимуться високі температури, хоча 4-5 липня трохи знизиться спека на Одещині.

Нагадаємо, раніше ми писали, як врятуватися від спеки без кондиціонера.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: погода спека
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