Конкурс малюнків на важливу тему провели в Горішніх Плавнях

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У Горішніх Плавнях відбулися заходи, присвячені Міжнародному дню безневинних дітей — жертв агресії та Дню вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. На пішохідній доріжці в районі Палацу культури і творчості відбувся тематичний конкурс малюнків на асфальті «Дитинство має бути щасливим». У центральній бібліотеці провели акції «Дитячі дзвоники з небес» та «Голоси дітей»

4 червня відзначають Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії. Його було встановлено Генасамблеєю ООН на спеціальному засіданні з питань Палестини у 1982 році. Цей день — можливість привернути увагу до смертельних загроз, з якими стикаються діти в багатьох частинах світу. В Україні 4 червня також відзначають День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної російської агресії. Його встановлено постановою Верховної Ради 2021 року.

4 червня, у День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної російської агресії, відбувся конкурс малюнків на асфальті «Дитинство має бути щасливим». Організатором заходу виступила художня школа за підтримки відділу культури, спорту і туризму. Оцінювали роботи учасників директорка навчального закладу Ольга Чередніченко та педагоги Тетяна Ільїнова, Лідія Прутян, Дарина Тиняєва, Ірина Черниш. У конкурсі взяли участь близько 80 вихованців художньої школи віком від шести до 15 років. Діти змагалися в образотворчій майстерності — створювали малюнки про мир, добро, любов до України.

«Це втілення дитячих мрій про мирне небо, щасливе дитинство, світле майбутнє для України, про красу рідного краю. Тобто все те, про що мріє кожен із нас», — наголосила Ольга Чередніченко.

11-річна Ніколь Дармасюк, яка перший рік навчається в художній школі, намалювала мирне життя.

«Я дуже люблю малювати, а найбільше — людей, тому із задоволенням взяла участь у конкурсі. Я мрію про мир і хочу, щоб усі були щасливі», — зізналася школярка.

Семирічна Анна Гончар, яка відвідує заняття в художній школі один рік, намалювала пейзаж.

«Я люблю малювати красиві дерева, квіти, небо, тварин. А ще люблю гуляти з мамою й братиком у парку. Мені подобається природа. Усе, що я бачу на прогулянках, те й малюю», — розповіла дівчинка.

За оцінками журі 12 конкурсних робіт були визначені як найкращі. Це малюнки Поліни Первої, Ніколь Дармасюк, Аліси Веселової, Альони Івасюк, Анастасії Куракіної, Кароліни Павленко, Мілани Полтаранос (9-10 років), Микити Ісаченка (13 років), Артема Чорного (11 років), Кіри Снісар, Анни Гончар, Уляни Дугій (7-8 років). Автори найкращих робіт, а також наймолодша учасниця конкурсу чотирирічна Любов Прутян отримали приладдя для малювання. У наборі — альбом, акварельні фарби, кольорові олівці, пензлик і простий олівець. Вшанували пам’ять загиблих У культурному центрі міської бібліотеки відбулася година пам’яті «Дитячі дзвоники з небес». Її учасниками стали вихованці художньої школи. Захід провела бібліотекарка відділу дитячої літератури Марина Прищепа.

«Починаючи з 2014 року, через війну українські сім’ї та діти перебувають у постійній небезпеці, отримують травми, поранення і втрачають життя. Із 2014 року до червня 2021 року загинуло щонайменше 240 дітей, — вказала бібліотекарка. — Щодня російські окупанти продовжують вбивати та калічити найбеззахисніших».

За даними Офісу Генерального прокурора, зауважила Марина Прищепа, станом на 4 червня 2024 року з початку повномасштабного вторгнення 551 дитина загинула та понад 1368 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Учасники заходу переглянули відеосвідчення дітей, які постраждали від російських агресорів. Затим хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх дітей — безневинних жертв збройної агресії проти України.

«Першою леді України Оленою Зеленською 4 червня 2022 року було започатковано щорічне проведення акції «Голоси дітей». Акція покликана вшанувати пам’ять загиблих маленьких українців та дати голос живим, які пережили жахіття війни», — повідомила Марина Прищепа.

А викладачка художньої школи Дарина Теняєва запропонувала вихованцям закладу приєднатися до Всеукраїнської акції «Голоси дітей». Зокрема, виготовити з паперу дзвіночки у вигляді янголів, які символізують голоси загиблих дітей, та пов’язати їх на дерева, що ростуть біля міської бібліотеки.

Таким чином учасники акції склали шану безневинним дітям, які передчасно покинули цей світ внаслідок збройної агресії.

«Цей день нагадує нам, наскільки важливо цінувати мир та робити все можливе для його збереження. Адже кожне дитяче життя є безцінним, і ми маємо зробити все, щоб такі трагедії не повторювалися», — наголосила Дарина Теняєва.