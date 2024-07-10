Чим відрізняється вимога ТЦК від повістки та які можуть бути наслідки її ігнорування

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 359

Невдовзі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зможуть відправляти деяким військовозобов’язаним новий документ — вимогу. Що це за документ та які наслідки можуть наступити у разі ігнорування «вимоги ТЦК»?

Термін оновлення облікових даних не продовжуватимуть, а за останній тиждень це зробили понад півмільйона військовозобов’язаних

Як ми вже писали, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка впорядковує механізм централізованого друку та надсилання повісток ТЦК та СП поштою. Це почнуть робити після закінчення 60-денного терміну оновлення військо-облікових даних, встановленого законом про вдосконалення мобілізації — після 16 липня.

Направлення «вимоги ТЦК» є наступним кроком після відправлення повістки за місцем реєстрації військовозобов’язаного та його неприбуття у встановлений час чи неможливість її вручення через зміну місця проживання адресата, або відмову в отриманні повістки.

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Йому передує звернення ТЦК до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання особи та її привід та повідомлення поліції про неможливість знайти військовозобов’язаного.

Лише після цього працівники ТЦК можуть надіслати вимогу рекомендованим листом з повідомленням про вручення. А через 10 днів після неявки у строк, встановлений у вимозі, ТЦК направляє позов до суду про встановлення обмеження права керування транспортним засобом.

Суд розглядає цю справу протягом місяця навіть, якщо особа не з’явиться на його засідання (без її участі), та ухвалюватиме рішення про притягнення до відповідальності — обмеження права керування транспортним засобом.

Крім того, за неприбуття за повісткою до ТЦК, військовозобов’язаний може бути притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень (стаття 210 КУпАП), який у разі несвоєчасної сплати буде примусово списаний з рахунку військовозобов’язаного державною виконавчою службою.

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«Кременчуцький Телеграф» розповідав, як дізнатись про відкриття виконавчого провадження у разі отримання штрафу від ТЦК та СП. Зазначимо, що наслідком відкриття виконавчого провадження може стати арешт коштів на рахунках боржника, а також арешт його майна з метою подальшої реалізації для сплати штрафу.

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Варто додати, що водії, які не оновлять до 16 липня свої військово-облікові дані, будуть вважатись ухилянтами і поліція зможе їх примусово супроводжувати до ТЦК аби поставити їх на військовий облік. А до тих, хто перебуває у розшуку, поліцейські застосовуватимуть адміністративний арешт, а потім також примусово доставлять до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

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Нагадаємо, Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.