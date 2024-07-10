Податківці Полтавщини виявили понад 300 млн ймовірно «відмитих» доходів

За результатами проведеної роботи 10 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднали до кримінальних проваджень
За пів року податківці Полтавської області виявили 311 млн 762 тис. грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомили у Державній податковій службі 10 липня.
Фахівці склали 16 висновків досліджень з ознаками кримінальних правопорушень під час аналізу суб’єктів господарської діяльності щодо відмивання доходів. За результатами проведеної роботи 10 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднали до кримінальних проваджень.
Нагадаємо, торік на Полтавщині «відмили» майже півтора мільярда гривень.
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