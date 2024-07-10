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Споживач, Україна, Світ, Відключення світла

«Укренерго» відповіло на «недурні питання»: скільки не буде світла, що таке черги і для чого їх застосовують

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 167

 

Дізнайтеся, що таке черги споживачів електроенергії, як обмежується споживання у випадку дефіциту, і які наслідки це має для побутових споживачів та бізнесу. Роз’яснення роботи «Укренерго» та обленерго, причини відключень та поради щодо раціонального використання електроенергії

Що таке черга?

Споживачі кожної області, які не входять до переліку об’єктів критичної інфраструктури, поділені на шість черг. Черга — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання (їх не можна відключати відповідно до постанови Кабінету Міністрів).

Як споживання обмежується за чергами?

Скільки черг застосувати у всіх регіонах одночасно визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Дефіцит — це нестача електроенергії в системі, коли рівень споживання значно перевищує обсяг виробленої українськими станціями електроенергії та імпортованої з ЄС. Щоб уникнути масштабної аварійної ситуації, Диспетчерський центр «Укренерго» має збалансувати рівень споживання до рівня наявної енергії в системі. Знаючи обсяг дефіциту, «Укренерго» визначає кількість черг споживачів, які мають бути відключені обленерго в кожному регіоні одночасно.

Скільки годин не буде світла?

Умовно, коли обленерго застосовує одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень. Тривалість черги, яку чергу (групу споживачів) відключати саме зараз, коли переключити на іншу чергу, визначає обленерго в кожному регіоні.

Інформація про графіки погодинних відключень

Інформацію про те, який у вас графік погодинних відключень, дивіться на офіційних сайтах обленерго у вашій області та місті Києві, на їхніх сторінках у соцмережах.

Чому обмежують споживання?

Головна причина застосування графіків погодинних відключень — наслідки восьми ракетних і дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії. На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку. Наприклад, у вівторок 9 липня споживання зросло на понад 5% порівняно із понеділком, 8 липня.

Коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів.

Що таке «Укренерго» та обленерго і за що вони відповідають?

  • НЕК «Укренерго» — державний оператор енергосистеми України (оператор системи передачі).

    • Транспортує (передає) електроенергію магістральними високовольтними мережами класом напруги від 750000 вольт до 220 000 вольт від електростанцій до мереж обленерго.
    • Стежить за балансом між виробленою всіма українськими електростанціями енергією та рівнем споживання в країні.

  • Обленерго: у кожному регіоні є оператор, який розподіляє електроенергію з мережі «Укренерго» до споживачів мережами класом напруги від 110 000 вольт до 220 вольт.

    • «Укренерго» НЕ постачає електроенергію безпосередньо споживачам, НЕ визначає, з яких адрес споживачів складаються черги, НЕ формує графіки відключень у будь-якому регіоні. Це функції обленерго.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укренерго графік відключень
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