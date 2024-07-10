У Кременчуці мотоцикл потрапив у ДТП — соцмережі

Попередньо, є постраждалі
10 липня, близько 14.00 на перехресті проспекту Свободи й вулиць Богаєвського та Майора Борищака сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомили очевидці у спільноті «Х.Кременчук», там зіткнулися легковий автомобіль та мотоцикл.
На місці працюють поліціянти та медики.
Рух не ускладнений.
Нагадаємо, 9 липня у центрі Кременчука Range Rover збив велосипедистку й поїхав з місця події.
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