Майже 12 тисяч виконавчих проваджень по штрафам від ТЦК за півроку — більше, ніж за весь минулий рік

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 222

В Україні з початку року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) передали для примусового стягнення з боржників 11 798 штрафів за порушення правил військового обліку. Це більше, ніж за весь минулий рік. У 2023 році з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів. Наразі третина виконавчих проваджень вже закрита. Водночас 7562 штрафів все ще стягується з боржників. Про це повідомляє Опендатабот.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Варто розуміти, що йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких надалі погасять борг.

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Відтепер перевірити наявність штрафів від ТЦК за порушення правил військового обліку, стосовно яких відкрито виконавче провадження, можна на сторінці сервісу в Опендатаботі — достатньо ввести своє ПІБ та дату народження.

«Кременчуцький Телеграф» розповідав, як дізнатись про відкриття виконавчого провадження у разі отримання штрафу від ТЦК та СП.

Наше видання писало, що з початку повномасштабного вторгнення ТЦК та СП склали понад 185 тисяч адмінпротоколів на порушників військового обліку та подали більш як 400 тисяч повідомлень щодо розшуку ухилянтів.

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Нагадаємо, Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.