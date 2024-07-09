З початку повномасштабної війни ТЦК подали у розшук на 400 тисяч ухилянтів — скільки з Полтавщини

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За 2,5 роки війни загалом за порушення правил військового обліку оштрафовано понад 185 тисяч військовозобов’язаних

З початку повномасштабного вторгнення територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) склали понад 185 тисяч адмінпротоколів на порушників військового обліку та подали більш як 400 тисяч повідомлень щодо розшуку ухилянтів.

Про це свідчать дані управління персоналом штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, надані юристу Роману Лихачову на його запит до Міноборони. Скани цих відповідей у своєму матеріалі виклало видання NV.

У відповіді зазначається, що у 2022 році працівники ТЦК склали 55,68 тисячі протоколів за порушення правил військового обліку (ст. 210, 210−1 КУпАП) та псування військово-облікових документів чи їхню втрату з необережності (ст. 211).

Найбільше їх виявилось тоді у Житомирській області (майже 4,9 тисячі), Києві (4,25 тис.) та Волинській (4,1 тис.) областях. Загалом з порушників було стягнуто понад 49 млн грн штрафів.

На Полтавщині у 2022 році за ці порушення було складено лише 564 протоколи, що є найменшою кількістю по областях, якщо не враховувати Луганщину (556). А стягнули штрафів з порушників на Полтавщині загалом на 429 тис. грн.

Протягом 2023−2024 років кількість протоколів за зазначеними статтями КУпАП суттєво зросла. За неповних 1,5 року (станом на 31.05.2024 р.) загалом по Україні ТЦК склали понад 130 тисяч адмінпротоколів на порушників, які сплатили штрафів на понад 150 млн грн.

Найбільше протоколів за цей період склали у Львівській (20,5 тисяч), Закарпатській (14,6 тисячі) та Дніпропетровській (майже 10,4 тисячі) областях.

На Полтавщині за цей період було складено 1674 протоколи за якими порушники сплатили загалом трохи більше ніж 1,5 млн грн штрафів. Менше штрафували лише ТЦК в Херсонській області, яка є частково окупованою.

Притягнуті до кримінальної відповідальності

У відповіді управління персоналом штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ також зазначається, що у перший рік великої війни ТЦК подали майже 21,3 тисячі заяв про кримінальні правопорушення на військовозобов’язаних. Найбільше — у Львівській області — 15,8 тисячі.

А протягом 2023−2024 років ТЦК подали 20,87 тисячі таких заяв. І знову у лідерах опинилася Львівщина, — майже 8,6 тисячі.

На Полтавщині у 2022 році було подано лише 169 заяв на ухилянтів, а за останні 1,5 року — 217. Менше до кримінальної відповідальності ухилянтів притягнуто лише в Чернігівській та Херсонській областях.

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Подано у розшук

Згідно з даними відповіді Лихачову, у 2022 році ТЦК подали 100,5 тисяч повідомлень щодо розшуку осіб, які ухиляються від військової служби. З них найбільше — 21,6 тисячі у Тернопільській області, майже 15,9 тисячі — на Львівщині та 12,3 тисячі — на Івано-Франківщині.

У 2023 та 5 місяців 2024 року ТЦК подали втричі більше повідомлень щодо розшуку ухилянтів — 316 тисяч. У трійці лідерів: Львівська область (85,8 тисячі), Закарпатська (54,2 тисячі), Івано-Франківська (33,3 тисячі).

ТЦК Полтавської області у 2022 році подали повідомлення про розшук 377 осіб, а у 2023-2024 роках втричі більше — 1054. Менше ухилянтів розшукували лише в Чернігівській та Херсонській областях.

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Нагадаємо, за перші 4 місяці 2024 року в Україні до Національної поліції передали інформацію про 94 526 осіб, які ухиляються від явки до ТЦК та СП. З них 20 031 знайшла поліція та доставлено до ТЦК. На Полтавщині відповідно 7433 подали в розшук, а 2591 розшукали та доставили в ТЦК.