Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Юні спортсмени з Кременчука отримали нові розряди

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 122

 

Спортсмени отримали розряд «Кандидата в майстри спорту України» та І (Перший) спортивний розряд

Юним спортсменам з Кременчука присвоїли нові спортивні розряди. Відповідний наказ від 28.06.2024 опублікували на сайті Управління молоді та спорту Полтавської ОВА.

Розряди «Кандидата в майстри спорту України» з велосипедного спорту присвоїли вихованцям Кременчуцької міської дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард»: Данилу Смірнову, Катерині Троян, Дар'ї Яценко та Назарію Капітонову.

Вихованка Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного Віра Боздуган отримала розряд КМС із дзюдо.

Ще четверо спортсменів — вихованці Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 — стали кандидатами у майстри спорту з настільного тенісу. Це Владислав Дуденченко, Сергій Казарян, Дмитро та Павло Шульгачики.

Також вихованка КДЮСШ № 1 Маргарита Брикова отримала розряд КМС із таеквон-до (ІТФ).

Окрім цього, І (Перший) спортивний розряд із таеквон-до (ІТФ) присвоїли Артемові Пархоменку та Максимові Коробченку. Таеквондисти теж займаються у КДЮСШ № 1.

Нагадаємо, торік кандидатом у майстри спорту з шахів став вихованець шахово-шашкового клубу «Каїсса» Артем Титанюк.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: sport.rayon.in.ua
Теги: кандидат у майстри спорту спортивний розряд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх