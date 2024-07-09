Юні спортсмени з Кременчука отримали нові розряди

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Спортсмени отримали розряд «Кандидата в майстри спорту України» та І (Перший) спортивний розряд

Юним спортсменам з Кременчука присвоїли нові спортивні розряди. Відповідний наказ від 28.06.2024 опублікували на сайті Управління молоді та спорту Полтавської ОВА.

Розряди «Кандидата в майстри спорту України» з велосипедного спорту присвоїли вихованцям Кременчуцької міської дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард»: Данилу Смірнову, Катерині Троян, Дар'ї Яценко та Назарію Капітонову.

Вихованка Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного Віра Боздуган отримала розряд КМС із дзюдо.

Ще четверо спортсменів — вихованці Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 — стали кандидатами у майстри спорту з настільного тенісу. Це Владислав Дуденченко, Сергій Казарян, Дмитро та Павло Шульгачики.

Також вихованка КДЮСШ № 1 Маргарита Брикова отримала розряд КМС із таеквон-до (ІТФ).

Окрім цього, І (Перший) спортивний розряд із таеквон-до (ІТФ) присвоїли Артемові Пархоменку та Максимові Коробченку. Таеквондисти теж займаються у КДЮСШ № 1.

Нагадаємо, торік кандидатом у майстри спорту з шахів став вихованець шахово-шашкового клубу «Каїсса» Артем Титанюк.