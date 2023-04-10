У Кременчуці з'явився шаховий кандидат у майстри спорту Артем Титянюк

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 252

На «Київській весні» відбувся успішний дебют шахово-шашкового клубу «Каїсса». Участь у турнірі взяли 169 учасників, серед яких зіграли понад 40 кандидатів у майстри спорту, 20 майстрів спорту та 4 гросмейстери.

Спортсмени боролися за класичним регламентом – 90 хвилин на партію плюс 30 секунд за зроблений хід. Тут Артем Титянюк з «Каїсси» набрав 5,5 очок з 9 можливих у турнірі за швейцарською системою – зробив те, чого його попередникам не вдавалося понад 10 років. Він став кандидатом у майстри спорту з шахів. Також іншому шахісту «Каїсси» Максиму Ємцю підкорився на цьому турнірі 1 розряд. Скромніший результат у третього учасника з Кременчука, першорозрядника Михайла Швачича, який лише цього року почав тренуватися в клубі.

– Лише в Полтаві за останні три роки з'явилося троє молодих кандидатів у майстри спорту (далі к.м.с). З ними Артем не лише боровся на рівних в рапіді та класиці, але найчастіше їх перевершував. То чому ж кандидати з'являлися не в нас, а у Полтаві? Однією з причин цього, на мій погляд, це монопольне право Федерації шахів Кременчука вершити долю шахів. Про більше вже не кажу, якщо навіть спільний календарний план з «Каїссою» їй у тягар. Те, що саме Артем став к.м.с. цілком закономірно, адже він не лише вигравав усі турніри в місті серед школярів та юнаків, а й став переможцем 1-ої ліги та третім призером вищої ліги серед чоловіків, пропустивши вперед лише 2-х к.м.с.

Поступившись у першій партії київського турніру своєму тезці Артему Беріну, який замкнув першу 20 за підсумками турніру, одному з найкращих кандидатів у майстри спорту на турнірі (а лише їх було понад 40, плюс майстри спорту та гросмейстери), Артем Титянюк лише сконцентрувався на перемозі у наступній партії, відкривши їх рахунок на турнірі.

Хочеться сказати і про іншого шахіста «Каїсси» – Максима Ємця, який боровся за виконання 1-го розряду, адже вже і першорозрядників, що грають, у місті можна по пальцях однієї руки перерахувати, який розпочав турнір синхронно з Артемом з поразки та перемоги. Власне так синхронно обидва і перетнули екватор турніру, зробивши по нічиїй з к.м.с у третьому турі та нічиї у четвертому. Правда, якщо в Артема суперником був к.м.с. Роман Дарда Бравер, то у Максима більш відомий майстер спорту Володимир Чубар, і як не дивно, обидва поступаються к.м.с у 5 турі. У шостому турі була командна робота, в якій Максим, якого влаштовувала чергова нічия і яку він отримав, допомагав Артему готуватися до наступної партії чорним кольором, яку той впевнено і виграв. 7 тур, у якому обоє здобули перемоги, примітний тим, що Артем перемогою над представником Німеччини Романом Прозошею відкрив рахунок міжнародним перемогам. Якщо нічия в передостанньому турі наблизила Максима до 1-го розряду, то нічия Артема з к.м.с Орестом Войтишеком навпаки віддалила, адже тепер йому в останній партії з шостим за рахунком к.м.с знову ж Артемом для отримання заповітного звання к.м.с. потрібна була лише перемога. Уся домашня підготовка для Артема в цій партії пішла прахом, коли суперник, що грає постійно білими фігурами, ферзевий гамбіт відхилив від звичних схем і пішов незвіданими шляхами за перемогою, маючи два зайві пішаки та гіршу позицію короля. Унаслідок нервової боротьби Артем таки привів партію до перемоги, завоювавши заповітне звання. Що стосується Максима, то зробивши гросмейстерську нічию в останній партії, він на одного збільшив у місті число першорозрядників.

Не встигла ще закінчитися «Київська весна», а у Полтаві вже стартував новий шаховий рапід-турнір «Дитячий кубок», організований шаховою школою Володимира Куриленка «Е2-Е4». Судячи з кількості юних шахістів у кількох турнірах, а було їх понад 70, у Полтаві розпочався наполегливий шаховий бум. До того ж, полтавська влада не лише не закрила бібліотеки, як це зробили у Кременчуці, а навпаки ще й відкрила їх для юних шахістів, давши можливість проводити не лише змагання, а й тренування. Представники «Каїсси» грали в турнірах до 16 і 12 років два дні в 9 турів швейцарською системою з часом 15 хвилин на партію і додаванням 30 секунд за зроблений хід, причому дівчатка грали разом з хлопцями, а залік вівся окремо.

У категорії до 16 років обидва наші учасники – Арсеній Задорожній та Марина Сьоміна – відверто провалили перший день змагань, набравши по 1,5 очка з 4 можливих. Проте Арсеній став справжнім «порушником спокою», набравши 4 очки з 5 у 2-й день і зробивши по ходу нічиї з 1-м призером М. Рябенком і перемігши 3-го Матвія Курчака. Другим призером став полтавець Діма Солінський, якому лише 7 років – нова зірочка полтавських шахів.

Попри потужний фінішний спурт А. Задорожний став лише п'ятим у загальному заліку з 5,5 очками попереду Марини Сьоміної, у якої 1-е місце серед дівчаток у цій віковій групі, попереду полтавки Стефанії Конотоп (друге місце) та Марії Парфьонової з Миргорода (3-е місце) (фото 8). У найчисленнішій категорії з 48 учасників до 12 років хлопці відтіснили дівчаток аж на 10 місце, яке і посіла з 5 очками найкраща з них Аріна Афанасьєва. Вона випередила за коефіцієнтом Бухгольця Валерію Євдокимову з «Каїсси», яка за тим самим коефіцієнтом випередила іншу полтавку Дарину Корчик, - розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсси» Володимир Груздєв.