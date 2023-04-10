Паша «Мерседес» – атеїст, кокетливий бомж і сутулий собака з ринку: у Кременчуці виступили ВКВ і Ластік

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8 квітня у Кременчуцькому міському палаці культури відбувся благодійний гумористичний концерт-імпровізація чемпіонів «Ліги сміху» «Ветеранів космічних військ» та Ігоря Ласточкіна.

Традиційно для імпровізаційних концертів ВКВ, він пройшов у три раунди:

Шо ти, де ти.

Вечериночка.

Останній герой.

Примітно, що дія імпровізації «Останній герой» відбувалася на Молодіжному, що викликало жваву реакцію залу.

Наприкінці виступу хлопці показували пародію на популярну в минулому музичну телепередачу «Територія-А». Цього разу «студію» відвідав гурт ЩМА (щастя маленьких алкашів) – у складі Тамара з «Ахтамара», Серьога Лукас і Гей Арнольд.

ЩМА розповіли історію створення гурту: вони познайомилися на дискотеці у Піщаному, де Тамара була діскотєкаршою, а Арнольд став геєм, а також заспівали пісню «Шукаю тебе в кабіні» про любов великого далекобійника та маленької Марини.

В анонсі до концерту було попередження про обмеження 16+, тож зі сцени лунало багато матюків...

А ще хлопці під час виступу розповіли, що цей їхній імпровізаційний проєкт вже приніс 3 600 000 грн на допомогу захисникам України.

Закінчили «Ветерани космічних військ» та Ігор Ласточкін свій виступ піснею з приспівом «Я я я коко джамбо, Кременчук», а також словами: «Слава Україні - Героям слава! Слава нації - смерть ворогам! Україна - понад усе! ПТН - ХЛ! Рускій військовий корабль - іди нх!»

- Ви самі лучші. Ви самі красиві. Ви самі модні. У вас самі красиві щочки. У вас самі яскраві очі. Щастя вам, здоров'я. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам у житті погоди, - лунали наостанок зі сцени слова Курана.

Лігасмішників проводжали стоячи та бурхливими оплесками.

Фоторепортаж з тогорічної імпровізації ВКВ у Кременчуці за посиланням.

Завершальна пісня та закінчення концерту на відео: