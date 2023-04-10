Кременчужани-автори пісні «Доброго вечора, ми з України» стали амбасадорами штурмової бригади Нацгвардії

Офіційне підписання меморандуму про співпрацю між гвардійцями та гуртом PROBASS ∆ HARDI відбулося в Харкові
Відтепер кременчуцький гурт PROBASS ∆ HARDI – офіційні представники штурмової бригади «Спартан». Це дасть змогу популяризувати патріотизм серед молоді та приділити більше уваги гвардійцям «Спартану» в медійному середовищі, пояснив командир 3 бригади Нацгвардії полковник Вадим Гладков.
Після урочистостей воїни «Гвардії наступу» та артисти PROBASS ∆ HARDI розписали синьо-жовтий стяг. Прапор планують продати на аукціоні, а отримані кошти спрямувати на оснащення гвардійців. «З молотка» підуть і бойові трофеї, які передали воїни «Спартану» артистам.
Набір до штурмових бригад «Гвардії наступу» триває. Бійці «Спартану» комплектуються та проходять вишкіл саме на Харківщині. Охочі стати у стрій можуть заповнити анкету онлайн за посиланням, скористатися безкоштовною «гарячою лінією» 0800100020. Також можна подати заявку до «Гвардії наступу» в ЦНАПах.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.