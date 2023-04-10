Кременчужани-автори пісні «Доброго вечора, ми з України» стали амбасадорами штурмової бригади Нацгвардії

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Офіційне підписання меморандуму про співпрацю між гвардійцями та гуртом PROBASS ∆ HARDI відбулося в Харкові

Відтепер кременчуцький гурт PROBASS ∆ HARDI – офіційні представники штурмової бригади «Спартан». Це дасть змогу популяризувати патріотизм серед молоді та приділити більше уваги гвардійцям «Спартану» в медійному середовищі, пояснив командир 3 бригади Нацгвардії полковник Вадим Гладков.

- Підписання цього меморандуму дасть нам можливість стати більш впізнаваними. Це популяризація штурмової бригади «Спартан» як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівні. Досі є люди, які не розуміють різниці між відомствами. Тому функція роз'яснювальної роботи тут також присутня. До того ж, підтримка гурту неабияк підіймає морально-психологічний стан наших воїнів, – зазначив Вадим Гладков.



Після урочистостей воїни «Гвардії наступу» та артисти PROBASS ∆ HARDI розписали синьо-жовтий стяг. Прапор планують продати на аукціоні, а отримані кошти спрямувати на оснащення гвардійців. «З молотка» підуть і бойові трофеї, які передали воїни «Спартану» артистам.

- Для нас це велика честь! Підписання меморандуму спростить збір коштів та закупівлю усього необхідного для наших воїнів. Концерти й аукціони проводитимемо як в Україні, так і за кордоном. До речі, практика проведення аукціонів дуже ефективна. Якщо на концерт не кожен може потрапити, то долучитися до аукціону можуть усі охочі, – зазначив фронтмен гурту PROBASS ∆ HARDI Артем Ткаченко.

Набір до штурмових бригад «Гвардії наступу» триває. Бійці «Спартану» комплектуються та проходять вишкіл саме на Харківщині. Охочі стати у стрій можуть заповнити анкету онлайн за посиланням, скористатися безкоштовною «гарячою лінією» 0800100020. Також можна подати заявку до «Гвардії наступу» в ЦНАПах.