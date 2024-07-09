У квартирі в Горішніх Плавнях знайшли мертвого чоловіка

Сьогодні, 9 липня, близько 13.07 у багатоповерхівці на вулиці Добровольського у Горішніх Плавнях виявили тіло чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними надзвичайників, чоловік тривалий час не відчиняв двері та не відповідав на дзвінки.
На місце прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони за допомогою висувної пожежної драбини потрапили на балкон та змогли відчинити двері квартири. Рятувальники та поліцейські побачили у квартирі мертвого чоловіка.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині поблизу дороги місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка.
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