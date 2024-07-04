На Полтавщині поблизу дороги виявили тіло чоловіка: поліція встановлює обставини смерті

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Учора, 3 липня, у Миргородському районі поблизу дороги місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, виявили померлого близько 16.00 поблизу села Баранівка Шишацької громади. Після виклику на місце прибули слідчо-оперативна група поліції та спеціаліст-криміналіст.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Наразі правоохоронці встановлюють особу померлого.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно у Лубнах на вулиці перехожі знайшли мертвого чоловіка.



