У Лубнах на вулиці перехожі знайшли мертвого чоловіка

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Тіло померлого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

Сьогодні, 18 червня, близько 8.00 у Лубнах на Полтавщині перехожі виявили на вулиці тіло мертвого чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та судово-медичний експерт. Правоохоронцям вдалося встановити особу померлого — ним виявився 34-річний місцевий мешканець. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює причини та обставини події.

Нагадаємо, у Лубнах судитимуть місцевого мешканця, який тримав у себе вдома 4 кг канабісу.